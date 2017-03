« La loi portant modification de la constitution est objective, rassurante mais perfectible » selon Dakpè Sossou

Par Pascal Mensah 27 Mar 2017 à 08:25 458

A la faveur d’une séance d’informations avec sa base l’honorable Dakpè Sossou a dévoilé le contenu du projet de loi portant modification de la constitution.

Face aux membres du conseil communal, aux sages et notables, aux têtes couronnées, aux confessions religieuses et aux leaders politiques de Lokossa, il a fait des analyses. Ajouté aux résultats des services d'une compétence externe sur la question de la modification de la constitution, sous réserve des amendements. Il s’est basé sur des points importants.

Il s’agit entre autres de :

1. L’instauration du mandat unique présidentiel de six ans,

2. L’instauration des élections générales (couplages des élections législatives et celles communales) renforcées d’un mandat de six ans,

3. La discrimination positive en faveur des femmes, pour promouvoir leur accès aux instances de décision, à l’échelle nationale comme à l’échelle locale,

4. Le renforcement du système partisan,

5. Le renforcement du pouvoir juridictionnel,

6. La restructuration de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour de Justice.

Au terme de cette séance d’information, l’homme tire la conclusion selon laquelle la loi portant modification de la constitution est objective, rassurante mais perfectible.

Par ailleurs il est à noter qu’au cours de la séance, une communication portant sur un tableau comparatif du contenu des deux lois, est présentée par un juriste communicateur.