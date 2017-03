Le Maire Emmanuel Zossou poursuit ses pourparlers avec des partenaires français

Par Ismail Kèko 27 Mar 2017 à 00:55 117

En mission de travail en Europe et plus précisément en France, le maire de la ville de Porto-Novo Emmanuel Zossou, et la délégation qui le suit, poursuit les consultations avec les partenaires techniques et financiers en France.

Vendredi dernier, la délégation de la municipalité de Porto-Novo a échangé dans un premier temps avec les responsables de Valorys Paris, assistés de monsieur Rachik Oueslati et monsieur Moncef Ben Yarou, de la firme 3AF Consulting. Ce groupe détient une expertise remarquable dans la construction d’hôpitaux de référence. Ainsi, ces partenaires ont réaffirmé leur offre de financement et de construction d’un hôpital de rang international dans la ville capitale.

Il faut signaler que le conseil municipal travaille actuellement sur un projet de rénovation des quatorze (14) centres de santé de la ville de Porto-Novo. Une seconde séance de travail s’est déroulée avec Jean-Pierre Sarrazin du groupe Luxembourgeois Véolia, en collaboration avec Serge Tadéi de Verte Vallée Luxembourg S.A. Ces partenaires ont fait une offre de financement d’une usine de traitement et de valorisation des déchets solides ménagers.

Avec cette unité de production, Véolia entend créer 10 000 emplois pendant les trois premières années. L’usine dégagera de la transformation des déchets, du carburant et d’autres matières premières pour la construction et la production d’énergie électrique