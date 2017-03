Mise en vigueur du règlement 14 de l’Uemoa: Jacques Ayadji intensifie la sensibilisation

Par Louis Tossavi 27 Mar 2017 à 00:38 122

Le règlement 14 de l’Uemoa entre en vigueur à compter du samedi 1er avril 2017. Le Bénin ayant signé des accords avec l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine dans ce sens, le directeur général des infrastructures (DGI), a initié des tournées dans certaines structures privées et étatiques pour constater les dispositions prises afin de ne pas rester en marge de cette date fatidique.

C’est pour lutter contre les chargements hors gabarit, et favoriser la survie des infrastructures routières, que le règlement 14 de l’Uemoa a été signé entre les Etats. Cet accord est relatif à l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. C’est pour cela que le ministère des Infrastructures et des Transports (MIT), par le biais de la direction générale des infrastructures (DGI) , a initié depuis plusieurs jours une tournée de sensibilisation dans plusieurs structures pour constater de visu les dispositions prises pour être au rendez-vous du 1eravril prochain.

Après le Port de Cotonou, la Sobébra, Nocibé, Onigbolo, la SCB, une équipe du ministère des transports avec à sa tête le DGI était au port sec d’Allada le vendredi 24 mars 2017, pour visiter les équipements de charges. Selon Sylvain Avotrékan, directeur de la gestion et du suivi des infrastructures au MIT, certains sites générateurs de frettes se préparent très bien. On peut donc dire que le Bénin est prêt pour la mise en vigueur du règlement 14 de l’Uemoa, même s’il faut reconnaître que la sensibilisation doit se poursuivre.