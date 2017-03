Bénin: 6ème session ordinaire du CA de Mca-Bénin II

Par Eric Amou 25 Mar 2017 à 10:24 274

Dans la matinée du jeudi 23 Mars 2017, le Conseil d’Administration du deuxième programme du Millenium challenge account Bénin (Mca-Bénin II), a organisé dans les locaux du programme à Cotonou, sa sixième session ordinaire.

A travers cette session, les administrateurs ont réfléchi sur les moyens matériels et financiers de poursuivre la satisfaction des dernières conditions préalables à l’entrée en vigueur du Compact. La revue des documents de décaissement des Fonds de la Mise en œuvre du Programme, l’examen du budget détaillé de la contribution du gouvernement, et l’étude du Système de gestion environnementale, sociale, sanitaire et sécuritaire. Tels sont entre autres dossiers qui ont été examinés lors de la sixième (6ème) session du Conseil d’Administration du deuxième programme du Millenium Challenge account au Bénin (Mca-Bénin II). Ladite session a eu lieu hier jeudi 23 mars 2017 à Cotonou.

Le Coordonnateur national, Samuel Batcho, a expliqué qu’au cours du premier trimestre de l’année 2017, Mca-Bénin II a finalisé son installation. De plus, précise-t-il, les travaux d’aménagement des bureaux sont pratiquement achevés. S’agissant de la satisfaction des conditions préalables à l’entrée en vigueur du Compact, Samuel Batcho a indiqué que des progrès significatifs ont été faits en la matière.

A preuve, il cite l’élaboration du contrat plan entre l’Etat et la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), et l’actualisation du plan des arriérés de l’administration publique vis-à-vis de la Société. Aux dires du Coordonnateur national, ces avancées sont à mettre à l’actif du gouvernement béninois et du soutien du Millenium challenge corporation (Mcc). Il est convaincu comme le président du Conseil d’Administration, que des résolutions issues de cette session leur permettront de disposer des moyens nécessaires pour la poursuite de la satisfaction des conditions préalables à l’entrée en vigueur du Compact.

« La présente session marquera une étape décisive dans la vie du Programme, celle de l’entrée en vigueur du Compact », a déclaré le président du Conseil d’Administration du Mca-Bénin II, Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat chargé du plan et du développement.

Il a annoncé que son entrée en vigueur, sera le couronnement d’un travail accompli par tous, et la confirmation qu’ils sont sur la bonne voie. Abdoulaye Bio Tchané n’a pas manqué de féliciter le Coordonnateur national, le Directeur résident du Mcc et leurs équipes respectives, pour les avancées réalisées.