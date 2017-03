Bénin: Audience du Président Talon à M. Bartolone

Par Présidence Bénin 24 Mar 2017 à 17:17 529

Le Président de la République, Monsieur Patrice Talon a reçu en audience dans la matinée de ce vendredi 24 mars 2017, Monsieur Claude Bartolone, Président de l'Assemblée nationale française et une forte délégation de parlementaires français.

M. Bartolone a été introduit par le Président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbedji. Les discussions entre le Chef de l’Etat béninois et le Président de l’Assemblée nationale française ont tourné autour des questions de renforcement des liens de coopération entre nos deux pays et des relations entre le continent africain et l’Union Européenne. D’autres questions comme le renforcement des actions en direction de l'éducation, la formation professionnelle des femmes, des hommes, des jeunes filles et des jeunes garçons ont été abordées.



Les échanges ont permis à Monsieur Claude Bartolone de se rendre compte que l'économie reste, certes, une préoccupation quotidienne majeure dans la vie des uns et des autres, mais qu'il est aussi important pour des responsables politiques de donner du sens aux actions des parlementaires. Monsieur Claude Bartolone effectue une visite de 72 heures au Bénin depuis ce jeudi 23 mars 2017. Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire entre notre pays, le Bénin et la République française.



Ont assisté à cette audience aux côtés du Chef de l'État, les ministres Pascal Irénée KOUPAKI, Ministre d’Etat, Secrétaire général à la présidence de la République, Abdoulaye BIO TCHANE, Ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Aurelien A. AGBENONCI, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération et Joseph DJOGBENOU, Garde des Sceaux, Ministre de la justice et de la législation.