Bénin : Déclaration de Claude Bartolone à sa descente d’avion

Par Claude Bartolone 24 Mar 2017 à 15:17 1243

Mon arrivée au Bénin, je pense que c’est une étape indispensable si on veut célébrer les liens qui existent entre la France et un certain nombre de ses amis historiques. Nous avons en plus des missions communes, des préoccupations communes, en ce qui concerne la sécurité en particulier.

Je crois qu’il est important pour la France d’être régulièrement présente auprès de ses amis, de plus, nous avons des coopérations qui sont toujours fortes et qui peuvent s’améliorer entre nos deux assemblées.

Nous essayons de donner toujours plus de force à la parole des représentants des peuples et cet échange entre Assemblées et élus est quelque chose qui améliore la démocratie et qui renforce la compréhension. Nous allons être reçus par mon homologue, nous serons reçus par le Président de la République, et cela nous permettra, y compris ce soir, d’avoir des discussions avec un certain nombre de forces économiques.