Acp : Une délégation de parlementaires béninois présente aux assises

Une délégation du Parlement béninois, composée entre autres des honorables députés Robert Gbian, Jean-Marie Allagbé et Léon Basile Ahossi, participe depuis le lundi 20 mars 2017 dernier, à la 45 ème session de l'Assemblée parlementaire Acp du groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et aux Réunions intersessions de l'Assemblée parlementaire paritaire Acp-Ue, qui se déroulent du 19 au 26 mars 2017 à Bruxelles en Belgique.

Actuellement, les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, à en croire des sources proches de cette délégation. La délégation béninoise n’est pas du reste à travers des contributions et apports pertinents au cours de ces assises internationales. Au total, neuf (09) points ont été inscrits à l’ordre du jour de ces travaux, dont notamment l’examen et l’adoption du compte-rendu analytique de la 44è session de l’Assemblée Parlementaire de l’Acp, les échanges de vue sur les rapports des différentes commissions, une communication du bureau de l’Ap-Acp.

Précisons qu’en prélude aux travaux de ladite session, se tiennent les Réunions des différentes commissions, dont celle des affaires politiques au sein de laquelle prennent activement part les membres de la délégation béninoise. Ces travaux déboucheront sur l'Assemblée parlementaire paritaire Acp-Ue, qui aura lieu les 23 et 24 mars 2017