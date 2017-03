Atelier de réflexion stratégique de la Sbee : les défis de la société à l’horizon 2020 au cœur des échanges

Par Pascal Mensah 23 Mar 2017 à 10:57 214

Ce séminaire qui a démarré ses travaux ce mercredi à la Communauté électrique du Bénin (Ceb) à Abomey Calavi vise à définir les besoins en investissement de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee). De même que les défis auxquels la société fera face à l’horizon 2020.

Le directeur général de la Sbee Laurent Tossou assure que la société a vécu un certain nombre de crise d’exploitation qui se manifeste par des coupures sectorielles liées au fait que les équipements de la société au niveau de la distribution sont vétustes, il n’y a donc pas un programme d’investissement continu pour soutenir l’existant. C’est donc face à ce défi et en prenant en compte l’ambitieux programme du gouvernement, les objectifs à atteindre dans le contrat plan que le deuxième compact de Mci à aider à élaborer, que Laurent Tossou et les siens ont décidé de se retrouver pour tracer les grandes lignes.

« Je voudrais demander aux cadres techniques de réfléchir sur le plan directeur du développement de notre réseau, d’en déduire le programme d’investissement qui est adéquat avec une répartition annuelle, d’identifier les meilleurs mécanismes pour aboutir à l’ensemble de ces résultats afin que les efforts qui seront consentis soient porteurs de fruit » a martelé le directeur.

Les collaborateurs se sont engagés à jouer leur partition pour le rayonnement de la société.