Application du règlement 14 de l’Uemoa: Descente du DGI pour constater les préparatifs

Des cadres du Ministère des Infrastructures et des Transports (MIT), dont le directeur général des infrastructures (DGI), étaient en tournée hier dans quelques structures afin de constater de visu, les dispositions qui sont en train d’être prises pour l’entrée en vigueur du règlement 14 de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Uemao) dès le 1er avril prochain.

Le règlement 14/2005/CM de l’Uemoa du 16 décembre 2005, est relatif à l’harmonisation des normes et des procédures du contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de transport de marchandises, dans les Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine. Ce règlement interdit la surcharge sur les axes routiers de l’espace. Le Bénin s’est engagé depuis février-mars 2016, auprès de cette institution sous régionale, à sa mettre en application cette norme qui entre officiellement en vigueur le 1er avril 2017.

Pour ne pas manquer cette date fatidique, les autorités béninoises notamment celles du ministère des infrastructures et des transports s’activent. C’est ce qui a expliqué la descente sur le terrain hier du directeur général des infrastructures (DGI) Jacques Ayadji, en compagnie de ses collègues du fonds routier, de l’agence nationale des transports terrestres et du suivi des infrastructures.

Première étape de la tournée, le Port Autonome de Cotonou. A en croire le DGI, c’est pour savoir les dispositions que les autorités de la plateforme portuaire sont en train de prendre pour que n’importe quel chargement quittant l’enceinte portuaire dès le mois prochain, respecte les normes fixées. Le directeur technique du Port Sidi Abassou qui représentait la directrice générale, dira que « pour ce qui concerne le respect de l’exigence du règlement 14, au PAC, il est mis en place deux pèses essieux fixes et deux pèses essieux mobiles. Toutes les installations électriques et informatiques sont déjà prêtes ». Selon Léa Boko, directrice de l’entreprise qui s’occupe des installations au port, tout sera prêt et la formation des agents à l’exploitation va démarrer la semaine prochaine.

La délégation s’est rendue par la suite à la Société des Ciments du Bénin (SCB), et à la Société béninoise de brasserie (Sobébra), pour les mêmes constats. Contrairement au port de Cotonou, ces structures trainent les pas dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 14. Le DGI a donné des instructions fermes aux responsables de ces sociétés, pour qu’elles se conforment aux exigences dans un bref délai