HCJ: Visite d'une délégation du bureau des anciens parlementaires

Par Ismail Kèko 23 Mar 2017 à 00:52 184

Des membres du bureau de l’Association nationale des anciens parlementaires du Bénin, conduite par Karimou Rafiatou, ont rendu visite à madame le président de la Haute Cour de Justice (HCJ), Marceline Gbèha Afouda. C’était hier au siège de l’institution à Porto-Novo.

La délégation du bureau des anciens parlementaires béninois a échangé avec madame le président de la HCJ. Au terme de cette audience, Rafiatou Karimou, au nom de ses pairs, a fait comprendre à la presse que cette visite est pour faire connaître l’association et ses objectifs. Aussi, a- t- elle expliqué que c’est une vieille association créée depuis 2002, et qui regroupe tous ceux qui ont eu à siéger à l’hémicycle depuis les indépendances jusqu’à ce jour.

« Nous avons jugé bon de nous regrouper en une association, parce que beaucoup d’entre nous, pouvons encore apporter quelque chose pour contribuer au développement du Bénin surtout pour le mieux-être de la population » a telle signifié.

Selon la présidente Rafiatou Karimou, le bureau qui est venu rencontrer la présidente de la Haute Cour de Justice, a été élu au cours de l’assemblée générale ordinaire de janvier 2016. Toutefois, elle précise que cette association s’engage à aider à la vulgarisation et la popularisation des lois votées sur la décentralisation et d’autres textes, pour permettre à ceux qui gèrent les populations à la base de s’acquitter convenablement de leurs missions. Puisque dit-elle, les partis politiques ne forment plus leurs militants et beaucoup d’entre eux ne savent pas pourquoi ils ont été élus