Assemblée nationale: Les députés clôturent ce jour la 2è session extraordinaire

23 Mar 2017

Les travaux de la deuxième session extraordinaire de l’année 2017 au Parlement, prennent fin aujourd’hui au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

A son ordre du jour, douze propositions de lois. Mais à ce jour, seulement quatre textes de lois ont été examinés et adoptés en plénière. Il reste encore huit (08) propositions de lois qui attendent sur la table des députés. Mais, à en croire les sources proches de l’Assemblée nationale, les députés vont examiner probablement deux autres textes de lois aujourd’hui, dont celui portant sur le code du numérique. Une proposition de loi qui comporte plus de six cent articles. On s’interroge déjà si les députés auront le temps matériel de finir ce dossier et en aborder d’autres dont les rapports seraient aussi prêts à être examinés, avant la clôture proprement dite de cette deuxième session extraordinaire