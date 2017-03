Mairie de Cotonou: Léhady Soglo renforce la cohésion de l’équipe municipale

Par Georges Akpo 20 Mar 2017 à 14:37 288

Pour permettre aux nouveaux responsables de l’administration municipale de constituer une équipe performante au service des populations, le maire de la commune de Cotonou a organisé, les vendredi 17 et Samedi 18 Mars 2017 à l’hôtel Casa Del Papa à Ouidah, la première retraite Top management.

« Construire une équipe pour une administration municipale performante au service des Cotonoises et Cotonois». Tel était le thème du séminaire organisé, les vendredi 17 et Samedi 18 Mars 2017 par le maire de la commune de Cotonou Léhady Soglo à l’intention des nouveaux directeurs et leurs adjoints. Un séminaire qui fait suite à la mise en place du nouvel organigramme de la Mairie de Cotonou.

Durant ces deux jours, la rencontre a permis de revisiter un certain nombre de paramètres relatifs à la vision, aux objectifs, aux rôles et responsabilités de tous les responsables avec obligation de services et de résultats au profit des populations. Cette retraite permet d’agir sur la capacité managériale de l’administration municipale aux fins de la mettre en adéquation avec les exigences des citoyens de la ville.

Les travaux dudit séminaire permettent à l’administration municipale de disposer désormais d’une équipe caractérisée par une organisation plus pointue avec une méthodologie simple, rigoureuse et efficace. Grâce à l’expertise du consultant principal Emmanuel Guidibi et ses collaborateurs qui ont animé les travaux, les responsables municipaux ont été mieux outillés sur les méthodes et règles de gestion rigoureuse et efficiente des ressources de la ville pour le bonheur des populations. La présentation des différentes communications suivie des débats interactifs et des projections de films pédagogiques ont permis aux participants de mieux cerner les enjeux liés à leurs responsabilités et aux attentes des populations.

Le secrétaire général de la mairie Raoul Faladé a, au nom de toute l’administration municipale, exprimé ses remerciements à l’endroit du maire dont l’abnégation, la détermination et l’esprit de suite ont permis l’organisation de cette retraite de formation.

Léhady Soglo a, quant à lui, rappelé sa vision de transformer et hisser Cotonou au rang des grandes métropoles d’Afrique et du monde. Pour l’autorité municipale, 2017 qui correspond à la deuxième année de son mandat à la tête de la ville, doit être une année où il faut passer à un rythme de croisière afin d’obtenir des résultats probants dans les domaines de la salubrité, de l’assainissement, de la mobilité urbaine, de l’entretien des espaces verts, etc. C’est pour relever ces défis que le Maire Léhady V. SOGLO a appelé l’ensemble des membres de l’équipe municipale au renforcement des valeurs positives telles que la solidarité, la confiance et le partage.

Notons que ce séminaire a abouti à une série de recommandations dont la mise en œuvre permettra de renforcer la cohésion, l’harmonie, l’équité et surtout d’éviter les conflits au niveau de l’administration municipale.