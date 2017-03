Mairie de Porto-Novo: Mission de travail en Afrique du Sud, à Luxembourg et en Belgique

Par Ismail Kèko 17 Mar 2017 à 08:50 227

Le conseil municipal de la ville de Porto-Novo, a tenu dans les locaux de la mairie sa quatrième session extraordinaire de l’année 2017. C’était sous la présidence du maire Emmanuel Zossou.

Trois points ont été inscrits à l’ordre du jour de cette session extraordinaire. Au nombre desquels, le point relatif à l’étude et à l'adoption de la communication relative à la participation d'une délégation de la ville de Porto-Novo à une mission de travail en Afrique du Sud, au Luxembourg et en Belgique du 20 au 26 Mars 2017. Cette délégation sera composée du maire de la ville capitale, Emmanuel Zossou, de son 3è adjoint Djamiou Aboudou, et du directeur de son cabinet, Jules Djossou.

Cette mission fait suite à la visite d’un Consortium d’investisseurs qui était dans la ville capitale du 19 au 26 février 2017 dernier. Ainsi, c’est pour s’inscrire dans la dynamique de mobilisation de partenaires techniques et financiers autour du Plan de Développement Municipal (PDM) de la municipalité de Porto-Novo, que la délégation de Porto-Novo a été invitée par certaines firmes étrangères. Autre point examiné au cours de cette session extraordinaire, l'étude et l’adoption de la communication relative à la signature d'un accord cadre de partenariat avec Endlesslife Investment (PTY) Ltd, afin de mobiliser des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du PDM 2016-2020.

Ce PDM faut-il le rappeler, a été adopté en décembre 2015, et comporte treize (13) programmes répartis en cinquante un (51) projets, dont la mise en œuvre nécessite environ quarante cinq (45) milliards de francs CFA. Le dernier point est relatif aux divers. Notamment, le respect de la hiérarchie au sein des directions techniques de la ville. Il a également été question de l'annonce de décès d’un cadre de la mairie, en l’occurrence Serge Ahouanvoédo, précédemment directeur de la prospective, du développement et de la coopération, et actuel assistant de la première adjointe au maire de Porto-Novo