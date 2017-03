Assemblée Nationale: Une délégation d’élues conseillères au cabinet du président Houngbédji

Par Ismail Kèko 16 Mar 2017 à 16:13 192

Le président de l’Assemblée nationale a reçu en audience hier à son cabinet au palais des gouverneurs, une délégation d’élues conseillères membres de l’Union des femmes conseillères communales des départements de l’Alibori, du Borgou et des Collines, conduites par sa présidente Adiza Broutani.

L’une des raisons de leur visite à la deuxième personnalité de l’Etat béninois, est de le remercier pour tous les efforts consentis dans le cadre de la promotion de la gente féminine. Profitant de cette opportunité, la délégation des femmes conseillères a échangé avec le président de l’Assemblée nationale sur d’autres aspects qui concernent leur corporation.

Lire la déclaration de leur porte-parole, Adiza Broutani au terme de l’audience

« L’objet de notre visite est d’abord de remercier le président de l’Assemblée nationale pour les efforts qu’il fait pour l’émergence des femmes, leur émancipation et pour la prise en compte du genre au niveau des postes électifs. Nous sommes aussi venues lui faire le point d’un voyage que nous avons entrepris du 17 au 24 Septembre au Sénégal, pour nous enquérir de l’expérience des femmes élues conseillères dans ce pays. Le président Adrien Houngbédji nous a très bien reçues malgré son calendrier très chargé, et il en a profité pour nous confirmer la lutte qu’il est en train de mener en notre direction. Le président nous a aussi fait l’honneur de nous faire part des décisions issues du récent séminaire sur le thème « Représentativité de la femme au Parlement » tenu à Grand-Popo. Cela nous a beaucoup intéressées et nous pensons l’accompagner dans sa mission. Nous lui souhaitons longue vie et bonne santé pour qu’il puisse toujours continuer à plaider la cause féminine…»