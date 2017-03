2è session extraordinaire au parlement: Les députés débutent ce jour l’examen des dossiers

Par Ismail Kèko 16 Mar 2017 à 00:33 140

Rechercher OK

Pratiquement une semaine que les députés ont entamé l’étude en commission des différents points inscrits à l’ordre du jour de la deuxième session extraordinaire de l’année.

Aujourd’hui, les députés se retrouvent à l’hémicycle pour démarrer l’examen de certains dossiers qui seraient déjà prêts pour être débattus en plénière. Selon les informations recueillies des sources parlementaires, une demie douzaine de rapports serait déjà finalisée pour être débattus ce jour en plénière. Au nombre de ces dossiers, il y aurait trois affectés à la commission des finances et des échanges, deux autres étudiés et finalisés par la commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme.

D’autres dossiers seraient sur le point d’être finalisés au niveau des commissions des relations extérieures et du plan. En somme, les députés pourraient examiner une demie douzaine de dossiers ce jour en plénière. Le reste des dossiers sera probablement prêt pour être débattu en plénière les jours à venir