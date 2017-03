Bénin: La Banque mondiale sensibilise les députés sur le Diagnostic systématique pays

Par Ismail Kèko 15 Mar 2017 à 09:50 204

Des experts de la Banque Mondiale ont échangé hier au palais des gouverneurs avec les honorables députés sur le Diagnostic systématique pays (Scd), sur initiative du Groupe de la Banque Mondiale.

Cette séance d’échanges avec les parlementaires vise à analyser ce qui constitue les plus grandes contraintes et opportunités que les députés de la 7è législature devront prendre en compte, pour permettre à notre pays le Bénin de réaliser le double objectif de réduction de la pauvreté et de prospérité partagée. Les consultations pour recueillir l’avis motivé de l’Assemblée nationale entrent dans le cadre de la nouvelle réforme du Groupe de la Banque Mondiale, en vigueur le 1er juillet 2014, et qui préconise un nouveau modèle d’engagement de l’institution avec le Bénin.

A en croire Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque Mondiale, la Banque Mondiale a octroyé au Bénin 830 millions de dollars pour soutenir le plan de développement socioéconomique. Ce programme en cours, selon lui, prendra donc fin d’ici l’année 2017, et il faudra un nouveau concept dès 2018. Il n’a pas manqué d’adresser au président Adrien Houngbédji, les vifs remerciements du groupe de la Banque Mondiale. Quant à l’honorable Jean-Michel Abimbola, président de la commission du plan, représentant le président de l’Assemblée nationale pour la circonstance, il dira que la Banque Mondiale a noté avec beaucoup d’acuité le rôle combien important que joue l’Assemblée nationale. Il a exhorté ses collègues députés à échanger ouvertement et librement avec les experts de la Banque Mondiale, pour l’atteinte des objectifs fixés. Des communications ont été présentées par les experts de la Banque Mondiale, Marc-William Karl et Félicien Accrombessi, suivies de débats enrichissants et d’analyses pertinentes pour la gouverne des députés