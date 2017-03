Déguerpissement : Atao et dix autres députés adressent une question orale au gouvernement

Par Pascal Mensah 15 Mar 2017 à 09:12 1143

Rechercher OK

Prise en sa séance du conseil des ministres du 30 novembre 2016, la mesure de libération des emprises du domaine public a fait l’objet d’une interpellation à l’hémicycle.

En effet, l’honorable Atao Mohamed Hinnouho et dix autres députés ont saisi à la faveur de la session tenue ce mardi le président de l’Assemblée nationale Me Adrien Houngbédji sur la mesure gouvernementale. Par une question orale, Atao et ses pairs ont souhaité que le gouvernement éclaire les parlementaires sur les désagréments nés de la libération des emprises du domaine public.

Lire l’intégration de la lettre des 11 députés signataires