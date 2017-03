Palais des gouverneurs: Une délégation de la Banque Mondiale au cabinet de Houngbédji

Avant la séance de travail entre les députés et le groupe de la Banque Mondiale, le président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji, a reçu hier à son cabinet la délégation de la Banque Mondiale conduite par Pierre Laporte, directeur des opérations de cette institution financière internationale.

A en croire les explications fournies au terme de l’audience par l’hôte de Me Adrien Houngbédji, il s’agissait de donner au président de l’Assemblée nationale un avant goût des travaux qui meubleront la séance de travail avec les députés

« Nous sommes allés, ma collègue et moi rendre une visite de courtoisie au président de l’Assemblée nationale. Nous sommes ici avec une équipe de la Banque Mondiale dans le cadre des consultations sur ce que nous appelons «Diagnostic systématique pays». C’est la nouvelle méthodologie de la Banque Mondiale pour l’élaboration du cadre de partenariat. On a deux étapes. D’abord, c’est de faire un diagnostic systématique du pays pour pouvoir identifier les contraintes qui l’empêchent d’atteindre ses objectifs de réduction de pauvreté, et de la richesse partagée. En évaluant ses contraintes, on peut aussi identifier des opportunités qui permettront au pays de mieux atteindre ses objectifs. Après cette étape, on aura les consultations sur le cadre du partenariat. L’idée de ce matin est de présenter au président les discussions qu’on va entamer avec les parlementaires… ».