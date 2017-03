Gestion des ressources en eau : 2è session ordinaire du commission interministérielle

Par Pascal Mensah 14 Mar 2017 à 13:34 48

Les travaux de la deuxième session ordinaire de la commission interministérielle de l’eau ont démarré ce mardi à Cotonou. L’objectif est de clarifier le cadre institutionnel de la gestion intégrée des ressources en eau, et de préciser le rôle et les mandats de la commission interministérielle de l’eau.

Les participants à cette session doivent étudier et amender l’avant projet de l’arrêté portant modalité d’organisation et de fonctionnement de la Cie. Il sera également question au cours de cette session de l’examen et de l’adoption du plan de travail et de la commission pour l’année 2017. Le gouvernement béninois veut ainsi faire de la gestion des ressources en eau une priorité.

En guise de rappel, la commission interministérielle de l’eau a été installée le mardi 4 octobre 2016, avec comme tâche, d’assister le ministère en charge de l’eau dans les tâches de coordination intersectorielle de gestion en ressources en eau en rapport avec la politique et les stratégies de développement. Elle doit travailler à faciliter cette mission dans une approche de Gestion intégrée des ressources en eau. La commission doit par ailleurs coordonner et proposer au gouvernement les options fondamentales d’aménagement hydraulique pour une gestion optimale et durable des ressources en eau.