Bénin: Les députés ouvrent la 2è session extraordinaire

14 Mar 2017

Conformément aux dispositions du règlement intérieur et celles de l’article 85 de la loi fondamentale, les députés de la 7è législature ont procédé dans la matinée d’hier au palais des gouverneurs, à l’ouverture officielle de la deuxième session extraordinaire de l’année 2017.

Le président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, n’a plus fait recours à son secrétaire parlementaire pour vérifier le quorum compte tenu de l’ouverture manquée de la session extraordinaire du jeudi 09 mars 2017 dernier. Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, et tenant compte des travaux déjà effectués en commissions sur les divers dossiers inscrits à son ordre du jour, aucun rapport n’était apparemment prêt pour être débattu en plénière. Le président de séance, Adrien Houngbédji, a dû suspendre la séance et l’a renvoyée au jeudi prochain