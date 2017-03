Bénin: Les présidents de commission font le point à mi-parcours des dossiers étudiés

Par Ismail Keko 14 Mar 2017 à 01:12 99

A la suite de l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’année 2017, le président Adrien Houngbédji, a été mis devant le fait accompli puisque, aucun des dossiers en étude dans les commissions n’est encore finalisé.

Le président Adrien Houngbédji a dû demander aux présidents des commissions concernées par les différents dossiers à examiner de faire un bref point des travaux déjà effectués. Il ressort de l’ensemble des points effectués par les présidents de la commission des lois, de la commission des finances, de la commission des relations extérieures et celui de la commission du plan, que les travaux ont avancé mais que les rapports ne sont pas encore finalisés.

Seuls les propos du président de la commission des finances, l’honorable Raphael Akotègnon, ont donné une lueur d’espoir à la plénière, puisque sur les dossiers enrôlés par sa commission, les rapports de deux seraient déjà prêts, mais signés seulement hier. Il ne resterait plus que la multiplication de ces rapports et leur distribution aux collègues députés. Ces derniers doivent prendre connaissance des documents selon la pratique parlementaire, quarante huit heures avant l’examen en plénière.

Toutefois, le président Akotègnon a rassuré que le troisième et dernier dossier ferait hier même objet d’étude puis finalisé. Pour ce qui est de la commission des relations extérieures présidée par le député Nassirou Arifari Bako, les travaux se poursuivent. Mais il a rassuré que tout sera finalisé et prêt le vendredi prochain. Quant à la commission du plan, les commissaires ont travaillé sur les dossiers la concernant toute la journée d’hier. Il en est de même pour la commission des lois qui a été saisie de quatre dossiers, et présidée par l’honorable Alexis Agbélessessi. En conclusion, les députés se retrouvent jeudi prochain pour entamer l’examen des premiers rapports déjà disponibles.