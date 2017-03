Bénin: L’ouverture de la 2è session extraordinaire reportée faute de quorum en plénière

Par Ismail Kèko 10 Mar 2017 à 00:55 176

Dix huit (18) députés seulement sur les quatre vingt trois (83) ont répondu présent hier à de l’hémicycle, au terme de la vérification du quorum par le deuxième secrétaire parlementaire de l’Assemblée nationale, l’honorable Dakpè Sossou.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 85 de la Constitution, le président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji, a dû renvoyer la séance à trois jours plus tard. La séance a été alors levée pour être reprise le lundi 13 mars 2017 prochain. Ainsi, l’article 85 de la Constitution dispose « Si à l’ouverture d’une session, le quorum de la majorité plus un des membres composant l’Assemblée Nationale n’est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit. Les délibérations sont alors valables, quel que soit le quorum »