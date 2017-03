Bénin: Les députés échangent ce jour avec des experts de la FAO

Par Ismail Keko 09 Mar 2017 à 08:08 244

Les députés de la 7è législature vont prendre langue aujourd’hui avec une délégation de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) composée des experts et autres personnalités de cette institution internationale.

En effet, les parlementaires seront conviés à cette séance de travail avec les experts de la FAO tout juste au terme de la cérémonie protocolaire d’ouverture de la session extraordinaire. Selon des sources proches du parlement, cette séance d’échanges permettra aux honorables députés de mieux s’imprégner de la mission de la FAO et aussi de prendre connaissance du contenu du volet du Plan stratégique de modernisation et de développement du Parlement dont la FAO veut s’approprier dans le cadre des relations de coopération et d’appui à l’institution parlementaire béninoise