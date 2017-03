Palais des gouverneurs: La 2è session extraordinaire de 2017 s’ouvre ce jour

Par Ismail Keko 09 Mar 2017 à 00:55 153

Après quelques jours d’intenses travaux parlementaires ponctués par des séminaires d’appropriation organisés en dehors du palais des gouverneurs, les députés reprennent aujourd’hui le chemin de l’hémicycle.

C’est dans le cadre ce jour, de l’ouverture officielle de la deuxième session extraordinaire de l’année en cours. Au total, douze (12) points sont inscrits à l’ordre du jour de cette deuxième session extraordinaire. Aussi, faut-il préciser que la majorité de ces dossiers ont déjà fait l’objet d’étude en commissions et en présence du gouvernement et des cadres des ministères concernés. Autrement dit, l’examen en plénière de ces différents dossiers ne devraient plus théoriquement faire l’objet de retard. Tout ira comme une lettre à la poste, surtout que tous les dossiers à examiner ont été demandé en procédure d’urgence