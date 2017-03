Assemblée nationale: Le Représentant Résident de la FAO au cabinet de Houngbédji

Par Ismail Keko 09 Mar 2017 à 00:47 139

Dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d’appui avec l’Assemblée nationale, le Représentant Résident de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), M. Tiémoko Yo, était l’hôte du président de l’Assemblée nationale.

Ce dernier a été reçu en audience hier au palais des gouverneurs par le président Adrien Houngbédji. Les échanges ont tournée surtout autour de la mise en œuvre du Plan stratégique de modernisation et de développement du Parlement béninois. Très satisfait de cette rencontre avec la deuxième personnalité de l’Etat, M. Tiémoko Yo a laissé ses impressions à la presse au terme de cette audience.

«…Nous avons conduit ici une délégation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Notre mission se situe dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de modernisation et de développement du Parlement béninois qui a été présenté en décembre dernier et dans lequel la FAO a engagé des échanges avec l’institution. Ceci, pour voir comment, en apportant notre appui au Parlement du Bénin, on pourrait accélérer l’agenda en matière d’amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays et accélérer le développement agricole dans le pays. La FAO travaille déjà avec le Parlement panafricain pour essayer de faire avancer la cause de l’alimentation en Afrique. C’est dans ce cadre que nous envisageons appuyer les Parlements nationaux, créer des alliances parlementaires qui pourraient être renforcées dans leurs capacités (…) C’est en gros ce que nous sommes venus dire avec le président de l’Assemblée nationale qui a été très réceptif et qui encore une fois, a partagé sa vision en matière de développement parlementaire, mais également en matière de l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations… »,