Orden Alladatin: « Le moment est venu de déposer le projet de révision de la Constitution sur la table des députés »

Par Ismail Keko 07 Mar 2017 à 07:46 197

Reçu sur l’émission Actu Matin de Canal 3 Bénin le lundi 06 mars 2017 dernier, le député Orden Alladatin est revenu sur la polémique qui court actuellement à propos du projet de révision de la Constitution par le chef de l’Etat. Dans ses propos, il rassure que c’est un projet qui va bel et bien atterrir d’ici peu sur la table des parlementaires.

« Quelle que soit la volonté du chef de l’Etat, le projet de révision va atterrir sur la table des députés… ». C’est en ces termes que l’élu du peuple de la 16è circonscription électorale et membre de la coalition du nouveau départ, a planté le décor répondant aux préoccupations des journalistes. Selon ses propos, l’institution parlementaire sera bel et bien au cœur de la révision de la loi fondamentale du Bénin.

Le député Orden Alladatin a également abordé les différents points saillants qui doivent faire objet de révision selon la volonté du chef du gouvernement. Une position qui selon lui, avait été exprimée en son temps par le candidat Patrice Talon au cours de la campagne pour la présidentielle passée.

«Il avait une vision formulée en des points très précis. Après, nous avons eu une commission dirigée par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a déposé son rapport abondamment discuté. Nous pensons aujourd’hui que le moment est venu pour le gouvernement de déposer un projet sur la table des députés », a martelé l’honorable Orden Alladatin.

Pourquoi alors ce mystère autour du projet de révision de la constitution? S’interroge l’élu du peuple, qui rassure par la suite que rien ne peut être entrepris sans l’Assemblée nationale. «…Je ne pense pas qu’il y ait des points majeurs de cette réforme qui n’aient déjà été suffisamment agités », précise le député de la 16è circonscription électorale. Il ajoute que la commission Djogbénou a déjà déposé son rapport. Et pour lui, ce qui est attendu de ce projet de révision de la Constitution, c’est de savoir les options finales prises par le président de la République et son gouvernement. A en croire ses propos et se référant aux dispositions des articles 154 et 155 de la Constitution elle-même, c’est le vote du Parlement qui indiquera le chemin à suivre.

Articles 154 et 155 de la Constitution

-Article 154 « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, après décision prise en Conseil des ministres, et aux membres de l'Assemblée nationale. Pour être pris en considération, le projet, ou la proposition de révision, doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée nationale ».



-Article 155 « La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale ».