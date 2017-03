Bénin: Le parti de Djogbénou accroche le Prd de Houngbédji et autres

Par La Rédaction 06 Mar 2017 à 00:37 182

Né il y a trois ans, le parti Alternative citoyenne dont le ministre Joseph Djogbénou est le président d’honneur, a tenu ce samedi 4 mars son premier congrès ordinaire à Cotonou autour du thème « Transformer le modèle politique du Bénin pour un développement intégral ».

Il a recueilli l’adhésion de plusieurs partis politiques parmi lesquels, le Prd d’Adrien Houngbédji, l’Alliance Abt de Bio Tchané, l’Uds de Sacca Lafia, le Rnd de Jean- Michel Abimbola, le Cds-Finagnon de Aké Natondé, et de personnalités politiques comme Robert Gbian pour la création d’un grand regroupement de partis. La disparition des micro-partis pour la formation de grands regroupements de partis politiques se précise au Bénin. Porté sur les fonts baptismaux il y a trois ans, le parti Alternative citoyenne a tenu samedi 4 mars, son premier congrès ordinaire sous le thème « Transformer le modèle politique du Bénin pour un développement intégral », au stade Mathieu Kérékou à Cotonou. « Ce congrès est placé sous le sceau du travail et de la transformation du modèle politique pour un développement intégral », a déclaré dans ses propos liminaires, à l’ouverture, Rock Gnahoui David, président d’Alternative citoyenne selon qui le modèle politique actuel du Bénin est « suranné, désuet, ne répondant plus aux défis du vivre ensemble ».

Un point de vue renchéri par Joseph Djogbénou, le Président d’honneur du parti en congrès. Pour lui, le Bénin ne survivra pas si des réformes à opérer, même dans la douleur, ne sont pas faites. Passant en revue toutes les mesures controversées du régime auquel il appartient, Djogbénou estime que le gouvernement Talon est « incompris ». Dans une répétition anaphorique de « que vaut ? », il a demandé ce que valait un modèle politique qui laisse des millions de personnes dans le chômage, et des centaines de milliers de personnes sans un minimum pour se nourrir.

Pour ce ministre de la Justice fier de l’appartenance de son parti à la mouvance présidentielle, « un gouvernement courageux, doit aborder les questions de manière courageuse ». Et, s’est-il exclamé, « Oui, les réformes sont douloureuses mais elles sont nécessaires », ajoutant « il faut réviser notre Constitution non pas parce que nous nous suffisons égoïstement », mais dans la dynamique de léguer un bon héritage à la postérité. Djogbénou assure que les solutions que préconise Alternative citoyenne et le gouvernement, sont « des solutions qui constitueront les parapluies de demain ».

De grandes adhésions enregistrées

La dynamique d’une transformation du modèle politique défendue par Alternative citoyenne est partagée par la plupart des formations et leaders politiques, qui ont massivement répondu à l’invitation du jeune parti. Le Prd d’Adrien Houngbédji, l’Alliance Abt de Bio Tchané, l’Uds de Sacca Lafia, le Rnd de Jean- Michel Abimbola, le Cds-Finagnon de Aké Natondé et des personnalités politiques comme Robert Gbian, se sont prononcés en faveur d’un grand regroupement politique avec Alternative citoyenne.

« L’heure est aux rassemblements, pas aux alliances de circonstance. L’heure n’est pas aux tergiversations », a déclaré l’He Augustin Ahouanvoebla, représentant du Président Houngbédji.

« Le Prd compte sur vous (Alternative citoyenne Ndlr), pour voir l’avenir ensemble », a-t-il aussi dit. Empêché, le ministre d’Etat et président de l’Alliance Abt s’est fait représenter par Me Ruffino d’Almeida. Celui-ci a aussi exprimé le désir d’une fusion avec Alternative citoyenne.

« Au moment des grandes décisions, n’oubliez pas vos amis d’hier, d’aujourd’hui et de demain », a-t-il déclaré.

Comme eux, tous les autres sont prêts pour la transformation du modèle politique du Bénin avec Alternative citoyenne, qui peut s’estimer heureuse de porter un renouveau politique dans le pays