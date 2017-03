Lutte contre la corruption au Bénin: La 2è mandature de l’Anlc installée

Par Ismail Keko 05 Mar 2017 à 23:15 221

Neuf (09) membres sur les treize (13) prévus par la loi, ont été officiellement installés le vendredi dernier dans les locaux de la Cour Suprême. A la suite de leur prestation de serment devant le président de la Cour Suprême, Ousmane Batoko, Jean-Baptiste Elias désigné par la société civile, a été plébiscité président par ses pairs, pour un mandat de trois ans.

M Victorien Attolou, Pierre Lucien Brun, Jean-Baptiste Elias, Elisabeth Gnansounou Fourn, François Hounkpè, Georges Marc Patinvoh, Victorien Togninou, Ghislaine Justine Bocovo et Horace Flavien Adoukonou nommés par décret du chef de l’Etat, ont tous prêté serment au terme de la loi N° 2011-20 du 12 octobre 2011, portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes.

Quatre autres membres étaient absents pour des raisons diverses. En effet, la deuxième personnalité qui a été nommée par décret présidentiel, en la personne de madame Bernadette Houndékandji Codjovi, était absente, ainsi que trois autres membres. Il s’agit du représentant de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) désormais dissoute, du représentant de la douane béninoise et de celui des communicateurs (toujours pas nommé jusque-là). Ces quatre absents prêteront serment plus tard. Il faudra préciser qu’avant la cérémonie d’installation des neuf (09) membres de l’Anlc, une audience a été ouverte et s’est penchée sur la requête de M. Agapit Napoléon Maforikan, qui avait déposé un recours devant la Chambre administrative de la Cour Suprême. Malheureusement, ce dernier a été débouté.

Il faut rappeler que Agapit Napoléon Maforikan était membre de la première mandature de l’Anlc. Bien que ce dernier ait été reconduit par la HAAC, son nom ne figurait pas sur le décret présidentiel. Et c’est l’une des raisons de son recours devant la Haute juridiction. Au cours de la cérémonie d’installation, le Procureur Général près la Cour Suprême, Nicolas Assogba, fera ses réquisitions tout en invitant les nouveaux membres de l’Anlc à prendre conscience de leur mission afin de mériter la confiance placée en eux.

A la suite de l’installation, le président de la Cour Suprême, Ousmane Batoko, a félicité les nouveaux membres de l’Anlc deuxième mandature. Il a profité de cette opportunité pour leur prodiguer de sages conseils, notamment faire preuve d’audace et de courage dans l’exécution de leur mission, pour faire reculer, voire enrayer la corruption au Bénin. Selon ses propos, ils doivent être dès lors, des modèles d’hommes « vertueux ».

Au terme de l’installation, l’élection du président de l’Anlc 2è mandature s’est aussitôt déroulée, dans une ambiance conviviale dans les locaux de la Cour Suprême. Au terme des tractations, Jean-Baptiste Elias a été élu nouveau président de l’Autorité. Il succède ainsi à Guy Ogoubiyi. Il a respectivement pour rapporteur et gestionnaire de budget, Mme Elisabeth Gnansounou Fourn, et M. Horace Flavien Adoukonou