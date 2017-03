Réforme du secteur de la Santé: L’UN pour la création d’un conseil national de la Santé

Par Union fait la Nation 05 Mar 2017 à 23:02 250

Au nombre des propositions faites par le groupe de réflexion mise en place par l’Union fait la Nation, UN, pour réfléchir sur les questions liées à la santé figure la création d’un conseil national de la santé.

Cette réforme proposée par le groupe de réflexion dirigé par le professeur Boco Vicincia a retenu l’attention des militants de l’UN samedi dernier à l’institut régional de la santé publique, IRSP, de Ouidah. Apres l’ouverture officielle des travaux par le président Bruno Amoussou qui a convié les militants et personnalités présents à apporter leurs contributions au débat, le professeur Boco Vicincia a exposé par le groupe de réflexion et les conditions de leurs réussites.

Treize reformes ont été proposées par le groupe de ‘’santé’’. De riche et fructueuses discussions ont suivi l’exposé de madame Boco Vicincia. De la réduction des effectifs du personnel du ministère de la santé, la décentralisation et la déconcentration de la gestion des ressources en passant par le développement de la médecine traditionnelle, rien n’a été oublié par le groupe de réflexion. Il est revenu au professeur Achille Massougbodji de présenter les discussions sur le rapport Djogbénou. Les questions touchant au mandat unique, l’existence de la haute cour de justice et beaucoup d’autres questions ont été débattues.