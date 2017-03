Bénin : les rois et chefs traditionnels du nord soutiennent le PAG

Par Pascal Mensah 04 Mar 2017 à 19:02 444

Du soutien le Pag en a eu ce samedi. Accompagnés de l’honorable Rachidi Gbadamassi et du maire de la commune de Parakou Charles Toko, les rois et chefs traditionnels sont allés témoigner leur soutien au Chef de l’Etat au Palais de la Marina.

Venus des quatre départements du nord, ces dignitaires, notables et têtes couronnées ont pris l’engagement d’aider le gouvernement dans la mise en œuvre des nombreuses réformes engagées par le régime de la rupture et du nouveau départ, en particulier le programme d’action du gouvernement (Pag).

Au cabinet du Chef de l’Etat, ils ont, par la voix de sa majesté Gangoro Suambu, roi de Kika présenté quelques doléances qui ont trait à leur prise en charge, ce qui passe par une allocation symbolique pour leur permettre de répondre aux sollicitations des populations. Ils veulent être dotés en moyens roulants pour répondre à des autorités politico-administratives et de rehausser leur présence aux grandes rencontres.

En dehors de la loi sur le code de la chefferie traditionnelle, ces dignitaires veulent que la nouvelle loi fondamentale puisse codifier les charges des têtes couronnées, ce qui va permettre, aux rois et chefs, de jouer le rôle essentiel qui est le leur au sein des populations. Garants des us et coutumes, les rois et chefs traditionnels, selon l’organisation sociologique de chaque région, chaque département ou chaque circonscription, à quelque échelle que ce soit, sont de véritables relais de l’administration.

Quant au Chef de l’Etat, il a pris à son tour l’engagement d’apporter dans les délais des solutions aux problèmes évoqués dans un délai relativement court.