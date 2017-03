Djougou : La phase répressive de l’opération de libération du domaine public lancée

Par Pascal Mensah 03 Mar 2017 à 21:57 126

Rechercher OK

Après près de deux mois de sensibilisation, l’opération de libération des espaces publics est rentrée dans sa phase répressive. Conduite par la préfecture de Djougou et la direction départementale du cadre de vie, l’opération a été effective ce vendredi 3 mars 2017.

Pour respecter le chronogramme établi, ces deux structures déconcentrées aidées des forces de sécurité publique ont démarré par la voie inter-Etats Djougou-Savalou à hauteur du quartier Taifa. Les propriétaires dont les magasins et boutiques sont sur l’emprise de la voie et qui ne se sont pas conformés, ont vu leurs biens réduits en poussière et en gravats de pierre.

« L’opération va tout raser, mêmes les panneaux publicitaires et d’éducation empêchant la visibilité sur les axes » a martelé le directeur départemental de l’Atacora et de la Donga du cadre de vie et du développement durable Eric Sahagui cité par l'Agence Bénin Presse.

Pour cette opération qui durera une semaine le maire de la commune de Djougou, Alassane Zoumarou estime que l’équipe ne fera pas grand-chose puisque ses administrés se sont exécutés à près de 90%.