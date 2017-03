Mairie de Cotonou : Les innovations du nouvel organigramme passées en revue

Par Georges Akpo 03 Mar 2017 à 19:58 141

En l’absence du maire, les adjoints aux maires et les membres du conseil municipal ont tenu, hier mardi 28 février 2017 au siège du 12ème arrondissement, de la réunion de la municipalité de Cotonou. Une occasion pour les élus locaux de faire le tour d’horizon des différentes préoccupations relatives au développement de la ville.

La réunion du conseil communal de Cotonou a eu lieu, hier, conformément aux dispositions de la loi portant organisation des communes à statut particulier en République du Bénin. En l’absence du Maire Léhady Soglo, c’est le premier adjoint Isidore Gnonlonfoun qui a présidé aux travaux de cette réunion. A l’occasion, les chefs d’arrondissements et les cadres techniques de la municipalité ont fait le point de la réorganisation des services municipaux notamment la mise en œuvre du nouvel organigramme de la municipalité de Cotonou. Ils ont aussi fait le point des mesures de relogement des sinistrés de l’opération de libération des espaces publics sans oublier les conclusions et recommandations du séminaire sur l’accroissement des recettes non fiscales de la ville de Cotonou.

Après avoir présenté aux élus municipaux les nouveaux directeurs nommés, le secrétaire général de la Mairie Raoul Falade a exposé les innovations contenues dans le nouvel organigramme. Pour lui, c’est la qualité, la compétence et l’efficience qui ont guidé le choix des nouveaux responsables municipaux. Après avoir apporté quelques contributions, les chefs d’arrondissement ont encouragé le Maire à poursuivre ses actions qui visent à soulager les populations victimes des opérations de libération des espaces publics.

Le Chef du 12ème arrondissement Christophe Sekloka a, d’entrée, exprimé toute sa gratitude et sa satisfaction au Maire de Cotonou pour le choix porté sur son arrondissement pour la tenue de ces assises.

Le premier adjoint représenté le Maire de Cotonou a félicité les nouveaux directeurs promus. Après avoir rappelé l’importance des réunions de la municipalité, il a salué les efforts déployés dans ce sens par l’actuel Maire de Cotonou. Il a ensuite invité les uns et les autres à œuvrer pour la tenue régulière des réunions de la municipalité cette année.

Les réflexions de cette réunion ont abouti à des conclusions idoines qui épousent parfaitement la vision du Maire de faire de Cotonou, une ville-phare et attrayante dans la sous-région ouest-africaine