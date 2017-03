Bénin: Des fonctionnaires outillés pour la redynamisation de l’Administration publique

Par Eric Amou 03 Mar 2017 à 01:56 139

L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (Enam) a, dans la matinée d’hier jeudi 02 mars 2017, procédé à la sortie officielle de la première promotion des Inspecteurs de services et emplois publics (Isep).

C’était à la faveur d’une cérémonie organisée à Azalaï Hôtel de Cotonou. 12 mois. C’est le temps qu’a durée la formation des Inspecteurs de services et emplois publics (Isep). Recrutés sur concours, les fonctionnaires ont un an durant, suivi une formation bien fournie en contrôle des marchés publics ; en audit organisationnel, institutionnel et financier, et en règles de gestion des ressources humaines. L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (Enam), a procédé hier jeudi 02 février 2017 à la sortie officielle de cette première promotion d’Inspecteurs à Azalaï Hôtel à Cotonou. Le Directeur de l’Enam, Professeur Epiphane Sohouénou, a indiqué que depuis 2015, son établissement a initié cette formation afin d’assurer la préparation immédiate à un haut emploi public.

« L’Enam se donne progressivement les moyens d’aider l’Administration publique à relever le défi du renforcement permanent des capacités », a fait savoir le Directeur.

Il conclut en invitant les élèves inspecteurs à faire preuve de compétence et de vertu. Le représentant de ces lauréats, René Christian Zokpodo, n’a pas manqué de mots pour témoigner leur gratitude à l’endroit du gouvernement qui accorde une place de choix au travail bien fait.

Pour une administration publique efficiente

Afin de contribuer au bon fonctionnement du service public, il explique que cette première promotion à laquelle il appartient, va mettre sur orbite l’Inspection générale de Services et Emplois public (Isep). S’adressant au ministre du travail et de la Fonction publique, René C. Zokpodo a reconnu à sa juste valeur le dispositif institutionnel mis pour encadrer les Inspecteurs durant toute leur formation. Il a, au nom de ses camarades, pris l’engagement non seulement de rendre visible, crédible et performante cette promotion, mais aussi de faire de celle-ci un organe au service des pouvoirs publics.

« C’est la toute première fois que l’Enam forme des Inspecteurs des Services et Emplois publics », a mentionné Adidjatou Mathys.

Elle a annoncé que des actions sont entreprises dans son département ministériel, en vue d’insuffler une bonne dynamique à l’administration publique. Selon ses dires, les résultats attendus dans la mise en œuvre de ces actions, ne seront atteints que par le renforcement, la réorganisation et la professionnalisation des corps de contrôle de l’Etat. Les nouveaux Inspecteurs des Services et Emplois publics, ont au moins 10 ans d’ancienneté dans la fonction publique