Séminaire parlementaire: De nombreuses résolutions et retombées en une semaine d'activités

Par Ismail Keko 02 Mar 2017 à 10:31 389

Les rideaux sont finalement tombés hier, à Jéco Hôtel de Dassa, sur le séminaire parlementaire d’appropriation qui a duré une semaine. Le but de ce séminaire d’appropriation, il faut le rappeler, est de sensibiliser et de mettre au même niveau d’information les députés, sur les douze (12) propositions de lois qui feront incessamment objet de discussions à l’occasion de la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale, qui s’ouvrira dans les prochains jours.

Au cours de la cérémonie de clôture de ce séminaire, le maire de la commune de Dassa-Zoumè, Nicaise Fagnon, était aux côtés du premier vice-président de l’Assemblée nationale, l’honorable Eric Houndété et du deuxième vice-président Robert Gbian. Au nom du président de l’Assemblée nationale empêché, le premier vice-président, Eric Houndété, a remercié ses collègues députés de la 7è législature pour leur détermination et leur assiduité à mieux comprendre les douze (12) propositions de lois, objet dudit séminaire. Il les a exhortés à vite travailler dans les différentes commissions permanentes au Palais des gouverneurs à Porto Novo, à partir du lundi prochain, afin que les rapports soient disponibles au plus tôt. Il n’a pas manqué de remercier tout le personnel de l’hôtel pour l'accueil, la disponibilité et l’accompagnement.

Quant au maire Nicaise Fagnon, étant aux côtés de ses anciens collègues députés, il a remercié l’organisation de ce séminaire et le choix porté sur sa commune. En attendant l’ouverture officielle de la deuxième session extraordinaire à l’Assemblée nationale, les députés membres des commissions permanentes sont conviés déjà, dès lundi prochain, à entamer les travaux en commissions