Bénin : Michel Adjaka refuse une révision de consensus institutionnel ou de majorité mécanique qualifiée

Par Pascal Mensah 01 Mar 2017 à 21:28 201

Le Président de l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab), Michel Adjaka a réagi face au processus de révision de la constitution voulue par le pouvoir Talon.

Après la clôture du séminaire parlementaire à Dassa -un séminaire qui préparerait la révision de la constitution à en croire certains observateurs de la vie politique nationale- Michel Adjaka s’est insurgé contre une révision à huis clos de la constitution. Sur sa page facebook, le magistrat a fait savoir qu’on ne révise pas une constitution dans l’exclusion. Pour pouvoir résister aux aléas politiques, à l’usure et aux intempéries du temps, il estime que la constitution doit être publiquement toilettée, ce qui passe par un débat approfondi sur les nouvelles options politiques et un consensus sur la forme, l'esprit et la vision des nouveaux choix opérés.

Par ailleurs, Michel Adjaka souligne que si on révisait politiquement sur fond de ruse, la constitution du 11 décembre 1990, le risque est grand que d'ici quelques années on en revienne à rétablir, à restituer et à restaurer les options fondamentales de la conférence nationale opportunément évacuées. » Se faisant, on aura malheureusement réussi à instaurer l'instabilité contre notre loi fondamentale dont le record de virginité est célébré partout en Afrique.