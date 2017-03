Politique: Alternative citoyenne en congrès samedi prochain au stade Mathieu Kérékou

Par Olivier Ribouis 01 Mar 2017 à 14:52 179

Officiellement créé le 25 janvier 2014, le parti Alternative citoyenne organise son premier congrès ordinaire après trois années de vie. Ce samedi 04 mars aura lieu le congrès qui réunira environ 1000 délégués de toutes les sections du parti, réparties sur l’ensemble du territoire béninois.

C’est autour du thème « Transformer le modèle politique du Bénin pour un développement intégral », que se retrouveront militants, sympathisants et responsables de cette jeune formation politique, qui a contribué à l’arrivée au pouvoir du Président Talon. Ce thème, est l’expression de l’appartenance et de l’adhésion du parti Alternative citoyenne aux idéaux de la Rupture, a expliqué le 2ème vice-président, Urbain Amègbédji.

« A travers ce thème, nous voulons confirmer notre appartenance et notre adhésion au choix politique fait par le pouvoir de la rupture à savoir, réformer notre modèle politique pour pouvoir nous relancer vers le développement », a-t-il dit.

Au-delà, cette rencontre sera l’occasion de « faire le bilan de l’an un de la participation à la gestion du pouvoir de ce parti », sous le nouveau régime en place. Alternative citoyenne veut aussi consulter ses militants et sympathisants, pour une participation active à l’aboutissement des réformes politiques et institutionnelles qu’envisage le gouvernement, et qui devront aboutir à la formation de grands regroupements politiques au Bénin.

« Nous allons également soumettre aux militants cette réforme à venir, et les discussions que nous allons avoir avec nos partenaires. Nous allons obtenir du congrès les autorisations nécessaires nous permettant de faire avancer les discussions que nous avons avec nos partenaires, les autres partis, de manière à aboutir à de grands regroupements, pour que nous ayons les coudées franches, et puissions impacter le développement », a-t-il renseigné.

Il s’agit, assure le 2ème vice-président, de « franches discussions » en vue avec les militants pour savoir quelle orientation prendre dans les choix à faire vers les autres partis politiques. A propos de la révision de la Constitution qui s’annonce, Alternative citoyenne qui y est favorable verra lors de son congrès, ce qu’il faut faire pour convaincre davantage les Béninois