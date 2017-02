Bénin : Projet de contrat-plan pour dynamiser la Sbee

Par Pascal Mensah 28 Fév 2017 à 21:52 93

La question de la dynamisation de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee) préoccupe le ministre en charge de l’Energie, de l’Eau et des Mines, Dona Jean-Claude Houssou, les responsables de la société et les partenaires techniques et financiers.

Ils ont présenté ce mardi le projet de contrat-plan qui va permettre à la société d’entrevoir un meilleur avenir.

Le Millenium Challenge Account à travers son deuxième compact veut accompagner la Sbee pour atteindre ses objectifs et se repositionner sur la carte perceptuelle des sociétés étatiques qui offrent de meilleurs services aux usagers.

Pour faciliter la chose, il faut nécessairement une feuille de route, d’où le contrat-plan entre l’Etat et la Sbee pour la période 2017-2019. Selon le coordonnateur du Millenium challenge Account, Samuel Batcho, ce contrat plan est la référence des engagements de la Sbee en vue d’assurer la pérennité des missions de service public qui lui sont confiées.

Le ministre en charge de l’Energie estime que le contrat-plan constitue le point de départ d’une nouvelle gouvernance de la Sbee et l’objectif du gouvernement étant de faire une entreprise moderne, performante, bien gouvernée et bien gérée, qui offre aux usagers des services de qualité.

Par ailleurs, des améliorations se sentiront sur les différentes prestations de la Sbee a rassuré le directeur général Laurent Tossou.