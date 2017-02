Bénin : Les griefs des centrales syndicales contre la gouvernance Talon

Par Georges Akpo 28 Fév 2017 à 03:09 296

Les centrales et confédérations syndicales ne sont pas satisfaites de la gouvernance actuelle du pays, notamment en ce qui concerne les acquis sociaux.

Réunies hier, lundi 27 février 2017 à un forum national inter-confédéral à la Bourse du Travail à Cotonou, la Csa-Bénin, la Cosi-Bénin, la Cgtb, l’Unstb, la Csub et la Cspib, ont passé à la loupe la gouvernance du régime du Président Talon, et y ont relevé des actes attentatoires aux libertés publiques individuelles, collectives et syndicales.

Elles ont également dénoncé la liquidation unilatérale et sans implication du personnel, de plusieurs structures publiques et parapubliques. Aussi, ont-elles dénoncé la violation de la charte du dialogue social signée entre le gouvernement et les centrales syndicales. Lire ci-dessous l’intégralité de la déclaration du forum, lue par le Secrétaire général de la Csa-Bénin, Anselme Amoussou.

Déclaration

Face à la multiplication des plaintes des travailleurs et au désarroi de plus en plus grandissant de nos concitoyens, en raison d’un certain nombre d’incompréhension dans la gouvernance actuelle de notre pays, les confédérations et centrales syndicales ont décidé de prendre à nouveau, la mesure de la situation, et d’assumer leurs responsabilités historiques. Ainsi, la CSA-Bénin, la CGTB, la COSI-Bénin, l'UNSTB, la CSPIB et la CSUB, ont tenu ce jour 27 Février 2017, à la Bourse du Travail à Cotonou, un forum des organisations des travailleurs, dont le thème central est intitulé "Les défis des libertés et de la Gouvernance à l'ère du régime de la rupture".

Plusieurs sujets ont été abordés au cours des travaux qui ont réuni une trentaine

de cadres syndicaux, issus des six organisations syndicales. Il s'agit de :

- La multiplication d'actes attentatoires aux libertés publiques et individuelles, collectives et syndicales.

- Du processus de liquidation de structures publiques et parapubliques

sans implication du personnel, sans souci du volet social, en violation de l'article 60 du code du travail.

- Du non-respect des dispositions contenues dans la charte nationale du

dialogue social que les organisations syndicales ont acceptée de signer avec le gouvernement

- De la mise en œuvre de la décision de libération de l'espace public avec son cortège de désagréments.

Cette liste ne rend nullement compte de l'exhaustivité des préoccupations qui ont été

au cœur des débats du forum.

Les participants ont convenu de la nécessité pour les travailleurs et les forces

sociales de contribuer au succès du Gouvernement dans les réformes

pertinentes.

Mais cette contribution au succès, cette adhésion aux actions appelle un certain nombre de préalables indispensables à l'efficacité du dialogue social et à la construction de la paix sociale nécessaire à la réussite de la gouvernance.

En somme, la situation actuelle de notre pays appelle à une prise de conscience de la part des acteurs du dialogue social pour le sursaut collectif salvateur. Cette

prise de conscience doit commencer par les autorités publiques au plus haut

niveau.

Les Confédérations et Centrales Syndicales participant au forum ont décidé de

réserver la primeur des conclusions des assises au Président TALON en personne

à l'occasion d'une audience dont la demande sera faite et déposée ce jour même.

Elles espèrent que cette nouvelle demande d’audience recevra enfin un écho favorable afin de discuter de façon responsable avec la haute autorité des préoccupations qui sont celles du peuple et des travailleurs actuellement. Les Confédérations et centrales syndicales participant à ce forum saisissent enfin l’occasion pour lancer un appel à la mobilisation de tous les travailleurs du Bénin afin qu’ils se tiennent prêts pour défendre les acquis sociaux.

Cotonou, le 27 Février 2017

Le Forum des Organisations Syndicales du Bénin