Lutte contre les faux médicaments : 109 personnes aux mains de la justice

Lancée vendredi dernier sur toute l’étendue du territoire national, l’opération Pangea a livré ses premiers résultats. Des résultats qui ont été rendus publics à la faveur d’une conférence de presse conjointe animée par les ministres de la santé et de l’intérieur ce lundi 27 février 2017.

Plus de 80 tonnes de médicaments saisis et 109 personnes arrêtées, tel est le bilan des trois jours de l’opération enclenchée vendredi dernier. Approuvé par le gouvernement depuis septembre 2016, cette opération a pour but essentiel de lutter contre la criminalité pharmaceutique et ses trafics connexes que sont le blanchiment d’argent, le trafic de capitaux et de stupéfiants.

La mise en œuvre de ladite opération se fera continuellement sur toute l’étendue du territoire a laissé entendre le ministre de l’intérieur Sacca Lafia. Les médicaments de la rue sont très dangereux et pour le ministre de la santé Alassane Seidou, le gouvernement va travailler à ce que les populations évitent d’utiliser ces faux médicaments dans le traitement des maladies.

Il a précisé par ailleurs que des médicaments génériques seront disponibles à des prix améliorés dans toutes les zones sanitaires du pays. Pour rappel, dans une interview accordée à notre rédaction courant mai 2016, le docteur Louis Koukpémédji, président du Syndicat des pharmaciens du Bénin (Syphab) confirmait déjà que tous les rapports de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) établissent que le trafic des faux médicaments est 20 fois plus rentable que le trafic de la drogue.