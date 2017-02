Bénin : La coordination Rnd du zou installée accompagne le nouveau départ

Par Pascal Mensah 27 Fév 2017 à 13:49 329

L’honorable député Jean Michel Abimbola a installé ce weekend les membres de la fédération départementale du Zou pour le parti Rassemblement national pour la démocratie (Rnd).

Composé de 17 membres, leur installation à en croire Jean Michel Abimbola s’inscrit entre autres dans le cadre de la dynamisation des structures de base et affuter les armes pour les prochaines élections. En effet, l’installation des membres de la fédération Zou entre aussi dans la droite ligne du respect des recommandations du quatrième congrès ordinaire du parti tenu il y a près de deux (2) ans.

D’un autre côté le premier responsable du parti a émis le vœu que la commune d’Abomey et régions soient un des bastions de ce parti. Jean Michel Abimbola a profité de cette cérémonie d’installation pour annoncer officiellement que le parti Rassemblement national pour la démocratie travaillera à former une défense solide contre les détracteurs des réformes engagées par le gouvernement de la rupture et du nouveau départ.

Approuvant cette décision, le président de la fédération Rnd du département du Zou Joseph Agnandji s’est engagé à travailler pour inscrire le parti en bonne place sur la carte perceptuelle des partis politiques au Bénin. Pour rappel, Jean Michel Abimbola a été ministre de la culture sous Boni Yayi avant d’être élu député dans la 21ème circonscription électorale.