Dds/Ouémé-Plateau: Dr Simplice Tokpo et Hippocrate Fatembo prennent service ce jour

Par Ismail Keko 27 Fév 2017 à 09:56 230

La Direction départementale de santé des départements de l’ouémé et du plateau, est désormais scindée en deux directions départementales, celle de l’Ouémé et celle du Plateau. L’ancien directeur départemental, Clément Ahissou qui a été remplacé la semaine écoulée, doit passer service à deux autres directeurs.

Il s’agit du Dr Simplice Tokpo, Directeur départemental de la santé de l’Ouémé, et son homologue du Plateau, Dr Hippocrate Fatembo. En effet, c’est le Mercredi 22 Février 2017 dernier que la nouvelle est tombée. Le choix de l’actuel gouvernement dirigé par Patrice Athanase Guillaume Talon, s’est porté sur le Docteur Simplice Tokpo, pour désormais conduire la politique sanitaire du département de l’Ouémé. Ce dernier, il faut le rappeler, était en service au Ministère de la santé en tant que chef service santé scolaire et universitaire.

Outre cette fonction professionnelle, Dr Simplice Tokpo est également membre du parti du renouveau démocratique, et actuellement conseiller communal et chef d’arrondissement dans la commune d’Adjarra d’où il est natif. Docteur Simplice Tokpo devrait mettre à la tête de cette direction les rigueurs qu’on lui connait, afin de relever les nombreux défis qui l’attendent. Selon les dernières informations reçues de sources proches de la Direction départementale de la santé de l’ouémé et du plateau, la passation de charge entre le directeur sortant, Clément Ahissou et ses deux remplaçants, se fera ce jour dans les locaux de la Dds à Porto-Novo.