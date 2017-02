Bénin : Le Rdr d’Epiphane Quenum soutient le régime Talon

Par Didier Amoussou 27 Fév 2017 à 04:45 90

L’ancien préfet de L’Atlantique-Littoral, Epiphane Quenum et son parti rejoignent la barque de la « Rupture ».

Dans une déclaration faite à l’issue d’une réunion du bureau politique ce samedi 25 février 2016, le Rassemblement pour la démocratie et la république (Rdr), exprime son soutien à la politique de réforme engagée par le régime du nouveau départ du président Patrice Talon. Ci-dessous un extrait de la déclaration.

« Après analyse de la situation socio économique et politique morose actuelle du pays, marquée de réformes, et reconnaissant les aspirations au mieux vivre du peuple béninois, le bureau politique du (Rdr) a, dans une déclaration en 7 points, traduit sa vision du parti par rapport aux réforme du gouvernement. Le Rdr a par ailleurs exhorté toutes les sensibilités politiques et institutionnelles, à mettre la main à la patte pour aider au succès des réformes, et du Programme d’action «Le Bénin révélé », du gouvernement Talon. Conscient des cris de cœur du peuple par rapport à la difficulté économique engendrée par la mise en œuvre des réformes, le bureau politique du (Rdr), «exhorte le peuple béninois à la patience en lui rappelant que les choses précieuses sont toujours obtenues après beaucoup d’efforts, de persévérance et de sacrifices.»