Assemblée Nationale: L’ouverture de la 2ème session renvoyée à une date ultérieure

Par Ismail Keko 24 Fév 2017 à 11:01

Après la mise en conformité avec la constitution de la loi N° 2015-18, portant statut général de la fonction publique au Bénin, une nouvelle session extraordinaire devrait s’ouvrir hier au palais des gouverneurs, demandés par 48 députés avec 12 points à son ordre du jour.

Malheureusement, cette deuxième session extraordinaire n’a pu être ouverte. Pour cause, sur demande des présidents de trois commissions permanentes à savoir les commissions des lois, du plan et des finances, les douze (12) points inscrits devront faire objet, dès ce jour et ce, jusqu’au 28 février 2017 prochain, d’un séminaire d’imprégnation et d’information de ses différents textes de lois.

Le président de l’Assemblée nationale ayant accédé à cette requête des présidents de commissions permanentes, a dû demander le report pur et simple de l’ouverture de cette deuxième session extraordinaire de l’année 2017, afin que les élus du peuple se consacrent plus à ce séminaire. C’est au terme de ce séminaire que la prochaine session extraordinaire sera ouverte pour connaitre de ces différents points inscrits l’ordre du jour