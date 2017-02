La Bceao engagée pour la transformation structurelle de l’économie béninoise

Par Eric Amou 24 Fév 2017 à 10:40 60

Rechercher OK

Dans le cadre du renforcement du dialogue entre le secteur public et le secteur privé, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao), a initié en 2009 la journée de diffusion des comptes extérieurs du Bénin. L’édition 2017 s’est tenue hier jeudi 23 février 2017, à l’hôtel Azalaï de Cotonou, avec des recommandations fortes.

Après la 8ème journée, place à la 9ème. La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (Bceao) a, dans la matinée du jeudi 23 février 2017, organisé sa traditionnelle journée annuelle de diffusion des comptes extérieurs du Bénin. C’était à l’hôtel Azalaï de Cotonou. Placée sous le thème : « L’évolution et les perspectives relatives au commerce extérieur dans les Etats de l’Uemoa », cette journée permet à la Banque centrale de partager avec les acteurs économiques, l’analyse économique des évolutions économiques et financières récentes et les perspectives du Bénin en termes de compétitivité.

En présence des chefs d’entreprises, représentants des institutions internationales et des personnalités de l’administration publique, le Directeur national de la Bceao Alain Komaclo a, après avoir exprimé sa gratitude à l’endroit des institutions et différents acteurs pour leur accompagnement constant chaque année, reconnu les efforts du gouvernement dans l’amélioration des performances macroéconomiques. Expliquant le choix de cette thématique, il a fait savoir que ce thème trouve sa justification dans le renforcement des échanges commerciaux et la réduction de la dépendance vis-à-vis des services extérieurs.

« Cette journée traduit la volonté des hautes autorités de la banque centrale, d’œuvrer à l’amélioration continue de la qualité des statistiques produites dans les pays membres de l’Uemoa », a-t-il mentionné.

Abondant dans son sens, le représentant du Ministre de l’économie et des finances, a laissé entendre que la journée de diffusion des comptes extérieurs donne l’opportunité d’apprécier les efforts déployés et les effets des décisions des acteurs économiques, sur les performances macroéconomiques du Bénin. Il a annoncé que cette thématique revêt un intérêt singulier pour le Ministre. Convaincu de la qualité des participants, il leur a souhaité des échanges fructueux avant de lancer officiellement ladite journée. S’en sont suivis deux présentations. La première est relative aux résultats de la balance des paiements en 2015, et des perspectives pour 2016. La seconde concerne le commerce extérieur dans les pays membres de l’Uemoa en 2015.

Les recommandations pour un essor économique

A l’issu des échanges sur lesdites présentations, des recommandations ont été faites, afin de transformer structurellement l’économie béninoise. On peut entre autres citer : l’amélioration du climat des affaires, le renforcement de l’offre d’énergie et des infrastructures (transport, énergie télécommunication, finance).

Somme toute, la 9èmejournée de diffusion des comptes extérieurs a permis de toucher du doigt les pesanteurs qui empêchent le développement conséquent de l’économie béninoise