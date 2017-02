Bénin: Les maires et les préfets s'approprient le Pag 2016-2021

Par Pascal Mensah 23 Fév 2017 à 22:15 202

L'appropriation du programme d'action du gouvernement était au coeur d'une rencontre des maires et des préfets au Palais des Congrès de Cotonou ce jeudi 23 février 2017.

Ils ont notamment échangé sur les différents axes et les projets de ce programme. L'objectif de cette rencontre est de faire associer les différents programmes de développement dans les communes au programme d'action du gouvernement. La mise en oeuvre réussie du Programme d'action du gouvernement reste le but poursuivi par le gouvernement de la rupture et du nouveau départ.

Son application passe nécessairement par un cadre d'échange entre le gouvernement et les acteurs à la base. Face aux maires et aux préfets des différents départements, des questions essentielles ont été abordé. Ces questions sont liées au foncier, des projets en cours d'exécution, des chantiers d'axe routier qui existent et qui ne sont pas contenus dans le Pag. Aux termes de cette rencontre, si certains élus locaux se disent davantage conforter dans l'appropriation du contenu du Pag, d'autres avouent qu'ils sont allés plus en détails cette fois-ci car ils étaient présents lors du lancement du programme en décembre dernier.

Des séances de restitution doivent être organisées par chaque préfet dans son département pour les membres de la conférence administrative du conseil départemental de concertation et de coordination, et les conseils communaux pour une adhésion totale du Pag.