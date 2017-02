Parakou: seuls 14 quartiers sur 58 sont desservis en eau potable selon Charles Toko

Par Pascal Mensah 23 Fév 2017 à 01:22 241

L'eau ne coule plus de source dans la ville de Parakou. Une situation critique qui a amené le maire de la ville Charles Toko à Cotonou afin d'en discuter avec le directeur général de la société nationale des eaux du Bénin (Soneb) pour trouver des solutions à même de sortir les populations de la cité des Kobourou de cette pénurie d'eau.

"J'irai droit au but, la ville de Parakou est dans une situation très critique. C'est pour cela que nous sommes venus. Parakou manque d'eau. Sur les 58 quartiers que nous avons seulement 14 sont désservis en matière d'eau potable. Ce qui fait 20% de la population." a fustigé Charles Toko lors du point de presse sur le projet de renforcement en eau potable de la troisième ville à statut particulier du Bénin.

Selon le directeur général de la Soneb, David Babalola, la ville de Parakou compte plus 350.000 habitants, et pour mettre 16 milliards dans la fourniture d'eau potable, il faut forcément des études sérieuses, raison pour laquelle cela a pris un peu de temps. Devant cette délégation venue de Parakou, le directeur général de la Soneb, a été on ne peut plus rassurant: le traitement et le stock d'eau seront renforcés avec la construction d'un nouveau château, et plusieurs bâches de rétention de plus de 2000 mètres.

A travers ce projet de renforcement en eau potable, David Babalola a confié que plus de 10.000 branchements seront réalisés à coût réduit, le réseau sera étendu dans les quartiers lotis même dès qu'il y aura ouverture de voie.

Au finish, les populations de Parakou doivent se réjouir puisque de bonnes nouvelles leur seront annoncées. La ville a déjà son financement bouclé, les études détaillées sont terminées et les travaux vont démarrer d'ici la fin du dernier trimestre de l'année 2017. Les populations de la troisième ville à statut particulier ont été patientes pour avoir ce projet moderne, dont la gestion pourra se faire par le système de télégestion a souligné le directeur général.