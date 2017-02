Rapport d'Amnesty International: Le Bénin mauvais élève dans le respect des droits humains

Par Pascal Mensah 22 Fév 2017 à 20:09 416

La représentation de l'Ong Amnesty International au Bénin a présenté le rapport annuel qui comporte la situation des droits de l'Homme dans le monde entier couvrant la période 2016-2017. C'est à la faveur du conférence publique tenue ce mercredi 22 février 2017 à Cotonou.

Les droits de l'Homme sont foulés au pied au Bénin. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'Ong Amnesty International. Des condamnés attendant toujours leur jugement, des interdictions de manifestation et d'association ainsi que des atteintes à la liberté de presse sont autant de points sombres relevés par Amnesty International en ce qui concerne les droits humains au Bénin.

Dans ce rapport annuel 2016-2017, l'Ong rend compte de l'état des droits de l'Homme dans 159 pays dont le Bénin. Le Bénin n'a pas évolué en ce qui concerne le respect des droits de l'Homme puisque les remarques faites dans le rapport précédent n'ont pas été respectées.

Pour renchérir le constat, Fidèle Kikan, le directeur d'Amnesty International Bénin fera allusion à la situation des étudiants suspendus arbitrairement par le gouvernement, des médias qui sont fermés arbitrairement contrairement aux procédures plus souples qu'offre la loi organique de la Haac. Avec la liberté qui est prise dans les fers, le directeur s'est demandé si le cri sonore de la liberté va continuer à résoner; c'est tout le mérite de ce rapport.

Les acteurs se sont engagés pour faire du Bénin un pays dans lequel les libertés seront non seulement connues et reconnues, mais aussi et surtout respectées. C'est un autre chantier ouvert pour le gouvernement de la rupture.