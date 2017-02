Sidney Govou sur le PAG : Ce sont des projets auxquels je crois...

Par Arthur Sélo 22 Fév 2017 à 04:01 159

L’ancien international français d’origine béninoise, Sidney Govou, était en audience ce lundi 20 février 2017, au ministère des sports. L’ancien lyonnais a échangé avec le ministre des sports Oswald Homéky, sur les projets prévus par le gouvernement pour le football béninois.

Au Bénin depuis quelques jours, l’international français d'origine béninoise Sidney Govou, a été reçu en audience par le ministre des sports, Oswald Homéky ce lundi. Il a rendu une visite de courtoisie au ministre. Occasion pour le patron des sports béninois d’exposer à ce compatriote, la vision du Président de la République, Patrice Talon et de son gouvernement dans le cadre de la restructuration du sport au Bénin.

«Nous avons échangé sur les perspectives du football béninois en particulier et du sport en général», informe le ministre Homéky. Le ministre a présenté à l’ancien lyonnais trois projets phares du régime en place. Il s’agit du projet des classes sportives, du projet des associations sportives et omnisport pour toutes les communes, et du projet de création des académies départementales.

Oswald Homéky a ensuite sollicité l’accompagnement de Sidney Govou dans la mise en œuvre efficiente de ces différents projets à travers sa personne, son réseau relationnel et son image.

«On a bien échangé, on s’est mis plus ou moins d’accord», a commenté Sidney Govou (37 ans) avant d’ajouter «Ce sont des projets auxquels je crois et j’ai adhéré à la chose. Et, au moment venu on verra comment je vais contribuer».

Il a remercié le ministre Oswald Homéky pour l’honneur qu’il lui a fait à travers cette audience. Enfin, il se dit aussi très heureux de pouvoir partager son expérience avec les sportifs béninois. L’homme qui totalise 374 matches de championnat (tous championnats confondus), pour 51 buts et 77 matchs de coupe d’Europe pour 12 buts, est sans doute un atout pour son pays d’origine qui aspire à faire rayonner son football.

Fiche de Sidney Govou

Date de naissance: 27 juillet 1979

Lieu de naissance: Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)

Taille : 1m78

Poste : Attaquant

Carrière internationale

49 sélections 10 buts entre 2002 et 2010

Finaliste malheureux de la coupe du monde 2006

Vainqueur de la Coupe des Confédérations 2003 (FRANCE)

Vainqueur du Trophée des champions: 4: 2002, 2004, 2005, 2007 (Lyon)

Champion de France:7: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (Lyon)

Vainqueur de la Coupe de France:1: 2008 (Lyon)

Vainqueur de la Coupe de la Ligue:1: 2001 (Lyon)

Finaliste de la Coupe du Monde:1: 2006 (FRANCE)

Finaliste de la Coupe de la Ligue:1: 2007 (Lyon)