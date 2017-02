Porto-Novo: Elus municipaux et partenaires en conclave pour mobiliser des ressources

Par Ismail Keko 21 Fév 2017 à 08:15 154

Soucieux de la réalisation des projets phares et prioritaires contenus dans le Plan de Développement Municipal (PDM) de la ville de Porto-Novo, le maire Emmanuel Zossou et son conseil municipal s’activent pour la concrétisation de ce rêve.

C’est dans cette perspective qu’une mission de travail constituée des partenaires techniques et financiers, s’est retrouvée hier à l’hôtel Freedom Palace à Porto-Novo. Les élus municipaux dont les adjoints au maire, les présidents de commissions permanentes, les directeurs techniques et financiers de la mairie de Porto-Novo, ainsi que la délégation des partenaires techniques et financiers, se sont retrouvés hier dans la ville capitale dans le cadre d’une mission de travail qui devrait ouvrir d’ici peu, des perspectives pour la réalisation des projets prioritaires de la ville. Tout ceci pour lui redonner ses attributs de ville capitale.

A en croire le maire de la ville de Porto-Novo, Emmanuel Zossou à l’ouverture des travaux, toutes ces réalisations ne peuvent être possibles sans la mobilisation de moyens financiers, humains et techniques appropriés. Le maire a rappelé que le conseil municipal a inscrit au titre de son PDM 2016-2020, 13 programmes subdivisés en 51 projets. Aussi, a-t-il rappelé l’audience qu’il a accordée le 27 janvier 2017 dernier à ses partenaires financiers. Dieu aidant, quelques jours après, ces derniers ont manifesté leur intérêt par rapport à certains projets phares, tels que la construction de l’hôtel de ville, la fourniture de lampadaires solaires, la construction du marché international de Porto-Novo.

A la fin de ses propos, le maire Emmanuel Zossou dira qu’il a grand espoir qu’au terme de cette mission de travail, la ville de Porto-Novo aura fait un pas supplémentaire dans la mobilisation des ressources indispensables pour le développement de la ville. Quant au représentant des partenaires, il a salué la détermination, la disponibilité et l’engagement du maire de Porto-Novo. Il a rappelé comment les premiers contacts ont été pris.

Selon ses propos, leur Consortium est un cabinet de Business Développement qui se charge de chercher les porteurs de projets pour les mettre face à des porteurs de financements, compte tenu de la crédibilité et de la viabilité des projets. Après la présentation de chaque projet contenu dans le PDM par le maire de Porto-Novo, les discussions ont été engagées par les participants. Au terme des travaux, des engagements fermes ont été pris aussi bien par les élus que les partenaires.