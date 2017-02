Coopération Sud sud: le Bénin va abriter les assises ce mardi

21 Fév 2017 à 07:14 332

A compter de ce mardi 21 février 2017, et ce pendant trois jours, les Etats partisants aux assises de la coopération sud-sud vont échanger sur les enjeux du développement durable.

En prélude à cette cérémonie officielle, le ministre béninois chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio tchané a délivré un message dans lequel, il soutient que cette rencontre sera un grand moment d'échange entre les politiques, les stratégies, les exprériences et surtout les bonnes pratiques entre pays du sud, c'est à dire des pays en voie de développement. Entre pays africains et pays asiatiques, entre pays africains et pays d'Amérique latine.

Quant au ministre des Affaires étrangères, Aurelien Agbénonci, cette rencontre vient à point, car elle permet entre autres d'apater les expériences acquises dans le processus de développement axé sur les priorités nationales. Il rappelle que dans le programme d'action du gouvernement (Pag), le gouvernement a parlé d'une diplomatie qui va trouver des débouchés aux producteurs et aux hommes d'affaires. Cette rencontre s'annonce comme une véritable opportunité pour la réalisation des objectifs de développement durable. L'assistance aux partenaires en vue d'optimiser les échanges, et de les aider à pouvoir s'inspirer des expériences de réussite dans d'autres pays, sera assuré par le programme des Nations-Unies pour le développement (Pnud).